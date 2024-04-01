نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا جمهوره صور جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء قيامه بتأدية مناسك العمرة برفقة زوجته البلوجر "جهاد أحمد"، في الحرم المكي الشريف.





وظهر صاصا في الصور برفقة زوجته جهاد، من أمام الكعبة الشريفة وهما يرتديان ملابس العمرة.





عصام صاصا يروج لأولى تجاربه التمثيلية





روج مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا لأولى تجاربه في فيلم بعنوان "أسود ملون"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.





وشارك عصام صاصا البوستر الدعائي لشخصيته في الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "انتظروني في اول تجربة تمثيلية ليا في عيد الفطر باذن الله فيلم ( اسود ملون) ان شاءالله يعجبكم".





أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

قصة فيلم «أسود ملون»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول منظمة حفلات زفاف والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، والمقرر عرض الفيلم في جميع دور العرض يوم 14 فبراير2024.





أحدث أغاني عصام صاصا

قام المطرب عصام صاصا مؤخرًا بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “اتنين بمقام ملايين” وهي الأغنية الدعائية من مسلسل مسار إجباري المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، حيث يعرض المسلسل على قنوات ON، CBC والحياة.

آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا هي أغنية “جبت السحابة وهتتشد” والتي طرحها قبل أيام عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهاتالشهير يوتيوب.



