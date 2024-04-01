ملخص الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الأحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة، بتوجه ريهام حجاج، لمنزل صديق علي، لتعثر على شقيقتها فرح، التي ادعت خطفها، بسبب المخدرات، وذهبت صدفة لمنزل والدها خالد الصاوي، لتعيد له ابنته فرح، متوقعة أنه سيستقبلها بالأحضان ويشكرها، لتتفاجئ بطرده لها من المنزل. ‏





القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة

شويذكر ان قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.