مسلسل جودر الحلقة 7.. حورية البحر تساعد ياسر جلال للخروج من الجزيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة السابعة مسلسل جودر بظهور حورية البحر قمرية "هنادي مهنى" لجودر "ياسر جلال" وتسلب منه بعد قيامه باصطياد السمك والبدء في تحضيره تقرأ تعويذة وتسترجع السمك إلى البحر، وحينما سألها جودر من هي ولماذا فعلت ذلك، قالت له أن هذا السمك عبارة عن أشخاص من الأنس، وسألها عن كيفية خروجه من الجزيرة وصفت له كيف يخرج.

وتحاول شواهي معرفة مكان جودر من خلال البلورة وتقول: "كأن الأرض اتشقت وبلعته" ليدخل عليها شقيقها ويدخلان في نقاش حاد لأنها تحاول الوصول إلى جودر وهو يطلب منها أن نسيان ذلك الموضوع.

وذهب جودر على وصف حورية البحر له وظهر له تنين وأحرقه في يده ووجد شجرة كبيرة تتحدث إليه "إنعام سالوسة" وتطلب منه أن يضع ورق الشجر على جروحه بعد أن سقط على الأرض، وبعد أن وجد السور الذي أخبرته به قمرية ذهب إليه، ليذهب للمكان الذي يوجد به بيناس ملك مدينة النحاس بعد أن أحبسته فيه شواهي وقامت بأذيته بالسحر الأسود بعد أن طعن عشيقها الجن أبنوخ "عمرو مهدي".

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

