انت الأن تتابع خبر «شعر كنيش ولحية غريبة».. أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تعرضه لوعكة صحية ويكشف تفاصيل عملية القسطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر النجم الكوميدي محمد هنيدي، عبر صفحته الشخصية على تويتر، لكي يطمئن محبيه على حالته الصحية بعد أن أجرى عملية قسطرة قلب، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

محمد هنيدي يخضع لعملية قسطرة قلب

كشف استشاري أمراض القلب والطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي الدكتور علاء ياسر، عن تفاصيل كاملة بشأن إصابة الفنان بوعكة صحية أدت إلى دخوله للمستشفى.

وأضاف الطبيب المعالج، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الفنان محمد هنيدي شعر بإعياء الأمر الذي أدى إلى دخوله المستشفى من أجل الاطمئنان على صحة الشرايين التاجية الخاصة والتي قد تم تركيب دعامات بها قبل ذلك حيث كان يعاني الفنان من مشاكل في القلب.

وأشار إلى أن الفنان محمد هنيدي أطمئن على الشرايين التاجية والدعامات التي تم إصلاحها في ليلة من ليالي رمضان منذ عدة سنوات، قائلا: “الحمد لله قلبه زي الحديد، وربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير أدام الله عافيتكم”.

أول ظهور للفنان هنيدي بعد الوعكة الصحية

ظهر الفنان هنيدي في فيديو قصير أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بشعر كنيش ولحية بيضاء، وذلك من أجل اطمئنان جمهوره على حالته الصحية.

وقال هنيدي في الفيديو: “أنا اتخضيت.. أنا كنت نايم وصحيت لاقيت نفسي متصدر تويتر”.

وأضاف أنه حالة صحية جيدة وأنه متواجد في منزله، وأن ما يتردد على إجراء قسطرة قلب ما هو إلا خبر قديم، حيث أنه أجراها في أول أيام شهر رمضان على يد الدكتور حسام الحصري.

كما داعب جمهوره قائلا: “أنا عارف أن سبب تصدري للترند ظهوري بشعر كنيش في الصورة.. ربنا يخليكوا ويسعدكوا وكل سنة وحضراتكم طيبين”.