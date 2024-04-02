نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يفكر في التنازل عن أبوته وأحمد خالد صالح مصمم على طلاق جهاد حسام الدين..أهم أحداث الحلقة 7 من 'دون سابق إنذار' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة السابعة من مسلسل دون سابق انذار حيث، تسافر ليلى مع نيفين للاسماعيلية دون علم مروان، واثناء السفر يتبادل الاثنان الحديث عن مروان وعن علاقته بليلى.

و تصارح نيفين ليلى لماذا وافقت على إخفاء الامر عن مروان حتى عودتهم.

امينة تحاول مساعدة حسن في بيع المحل بينما تعرف عنه اكثر عن الحادث الذي حصل في المحل وهي تحاول مساعدته، علاقتهم تتطور اكثر بينما يقابل حسن والدة امينة وتحكي له اكثر عن علاقة امينة وليلى.



يتقابل مروان وفريدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات وهي تحاول إقناعه بالمشروع وتحاول ان تقارن شخصيته اثناء الجامعة بما هو عليه الان. بينما يبحث حسن عن عقود المحل في الشقة يكتشف سر آخر اخفته عنه نهى وإنه ا تمتلك شقة لا يعلم عنه حسن شيء ويتسبب الامر في مزيد من الشجار والبعد بينهما ويتصاعد إلى قرار من حسن ان يبعد نهى عنه حياته وعن أولاده نهائيا.

و لكن مروان يحاول تهدئته. يشعر مروان بالإحباط من تأخر البحث فيقرر اتخاذ قرار صعب بالتنازل عن بنوة عمر على امل ان يستطيع تحريك دعوى قانونية ضد المستشفى قد تساعده في رحلة البحث.



الحلقة السابعة انتهي عرضها منذ قليل عبر قنوات

Dmc وart hekayat

و منصة watch it

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مواعيد عرض المسلسل



مكون من ١٥ حلقة

ومواعيد عرضه كالتالي

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it.

وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.