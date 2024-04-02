نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 7.. جودر يعثر على بيناس ويقتل شواهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السابعة مسلسل جودر ذهاب جودر "ياسر جلال" على وصف حورية البحر "قمرية" له ويجد صوت يتحدث إليه لتكون الشجرة بصوت الفنانة "إنعام سالوسة" وتطلب منه أن يضع ورق الشجر على جروحه من إصابة التنين له وسقط على الأرض.

وبعد أن وجد السور الذى أخبرته به قمرية ذهب إليه، ليذهب إلى المكان الذي يوجد به بيناس ملك مدينة النحاس بعد أن أحبسته فيه زوجته شواهي وقامت بحبسه بالسحر الأسود بعد أن قام بطعن عشيقها الجن أبنوخ بعد أن شاهدها معه ويعالجه جودر بورق الشجر السحري.

وسافرت شواهي حتى تأتي بالعلاج لـ أبنوخ ويكتشف جودر موت أبنوخ ويضع جودر خطة مع بيناس للتخلص من شواهي.

ويدعي جودر إنه أبنوخ ويطلب منها فك السحر عن بيناس لأن صوته يزعجه وتفك السحر الأسود عن بيناس، ثم يقتل جودر شواهي بعد نجاح خطته مع بيناس.





قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

