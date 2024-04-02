تعرف على مواعيد عرض الحلقة 23 من مسلسل "قلع الحجر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة 22 من مسلسل قلع الحجر بموت بنت العمدة فرماوي، وحبس الشواكيش بسبب تهمة مقتل بنت العمدة فرماوي.

يتوعد مرتضى ابن روحية لأخذ ثأر بنت خاله لتمنعه اخته كريمان، ويبتعد عن طريق الثأر.



يذهب العمدة فرماوي إلى لرئيس المباحث،لعمل محضر لاتهام الشواكيش في مقتل ابنته ، ويتوعد فرماوي بأخذ الثأر من الشواكيش أمام رئيس المباحث.



يحتفل محرم بخطوبته على المهندسة وفاء في المصنع، ويخرج رجالة الشواكيش من السجن.



وتذهب روحية إلى أخيها العمدة فرماوي، لتحذره بالإبتعاد عن أولادها، ويعطي عبد الحي أخيه الصغير مرتضى سلاح ليقتل الشواكيش.



وتنتهي الحلقة بصراخ منى عبد الغني زوجة العمدة فرماوي بسبب مقتل أولادها، ثم ينتقم فرماوي في وضع سم في أكل الشواكيش في السجن،ويخبر العسكرى لما رآه داخل الحبس.

ويخبر مهدي كريمان لتقديم طلب يدها من ابيها وكسر العادات بين العرب والفلاحين، لتتدخل أختها الكبيرة لقاء سويدان بالصدفة وتقوم بتهديده للإبتعاد عن أختها.



أبطال مسلسل قلع الحجر



يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.



أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار



يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

