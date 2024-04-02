نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفة "أعلى نسبة مشاهدة" سمر طاهر لـ "دوت الخليج الفني": قصدت تسليط الضوء على علاقة الأبناء بالآباء (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام وتحديدًا في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، واستطاع المسلسل أن يلتف حوله الجمهور ويحرص على متابعته.

وقدم المسلسل العديد من الأحداث والموضوعات الهامة التي تحدث في الواقع، وكان لـ "دوت الخليج الفني" حديث مع المؤلفة والسيناريست سمر طاهر، حيث كشفت لنا في تصريح خاص عن الهدف وراء تسليط الضوء على علاقة الأبناء بالآباء في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وكشفت سمر طاهر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" قائلة: "المسلسل بالفعل سلط الضوء على علاقة الأبناء بالآباء، فهذا هو محور الحبكة الدرامية من وجهة نظري، وكان هدفي هو إلقاء الضوء على أهمية احتضان الأهل لأبنائهم وفتح حوار صريح بين الأجيال، والتسامح مع الأخطاء وخلق الشفافية".

المؤلفة سمر طاهر

وأردفت: "فعنف الأهل مع الأبناء أو عدم الإستماع إليهم أو فهم إحتياجاتهم عادة ما ينتهي بمشكلات أكبر، فشيماء مثلًا لم تجد تقدير داخل أسرتها، ويظهر ذلك منذ اللحظة الأولى من تعامل والدتها معها، بنوع من التضييق واللوم، بحجة الخوف عليها، وهو ما يفعله الأهل أحيانا بغير وعي منهم بالضرر الواقع على الأبناء بسبب تلك التصرفات، كما أن تركيز الأم على هدف "الزواج" في سن مبكرة وأنه المنقذ الوحيد للفتيات، عادة ما يؤدي لمشكلات وتعقيدات أكبر".

تفاصيل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

يشارك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.