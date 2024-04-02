نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص الحلقة 22 من مسلسل "بـ 100 راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يخبر عبد الله، عباس أنه سيعطيه مليون جنيه مقابل سياراته التي مع الشرطة بشرط أن يمضي عباس على رهن منزله لـ عبد الله ليوافق عباس بعد إقناع علام له.

تخبر سونة، غالية أن راضي يريد أن يتزوجها وأخبرها أن مهران سيعود لتقلق غالية من عودة مهران، يقنع صقر وغالية، مشيرة أن تذهب لجلسة الكيماوي لتوافق مشيرة وأثناء هذا تطلب غالية من صقر أن يجعل مشيرة تسافر للعلاج في الخارج ولكن يخبرها صقر أن مشيرة لن تتحمل السفر أو عملية.

تقابل غالية، عبد الله وتخبره أنها من جعلت مهران يهرب ليغضب عبد الله ويسألها لماذا جعلته يهرب وأنها كانت يجب عليها أن تخبره من وقتها، لتخبره أنها لن تستطيع تحمل ذنب قتل مهران وتسأله هل يجب أن تخبر صقر ولكن يحذرها عبد الله من إخباره لكي لا يغضب صقر منها.



يذهب عبد الله لـ عباس وعلام ومعه الرجل الذي أرسله علام لسرقة عقد رهن منزل عباس ويخبرهما عبد الله أنه لن يتنازل عن حقه ويخبر عباس أن يعطيه أمواله 3 مليون جنية حق المنزل و3 مليون حق الشيكات التي كتبها عباس على نفسه.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.



مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

