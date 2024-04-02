ماجد الكدواني يكشف سر علاقة الحب بينه وبين كريم عبد العزيز ببرنامج "بودكاست بيج تايم" مع عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان ماجد الكدواني في خطف قلوب الجمهور بأحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب.

وتحدث الفنان ماجد الكدواني عن علاقته مع الفنان كريم عبد العزيز وغيرها من الأمور.

وقال: "كريم عبد العزيز ده حبيبي، اللي بيعجبني فيه الأمانة والمصداقية اللي من القلب للقلب وساعات نقعد أنا وهو نتكلم مع بعض ويقول لي يا أخي مش فاهم الناس بقت عاملة كده ليه؟ هو إحنا شكلنا غريب قدام الناس ليه؟ هو حاجة غريبة اتنين بيحبوا بعض لله في الله؟".

ماجد الكدواني:"سر علاقتي بكريم عبد العزيز اننا بنحب بعض بجد ونغلط ونتعاتب"



وأضاف: "سر علاقتي بكريم عبد العزيز اننا بنحب بعض بجد ونغلط ونتعاتب محدش هيسمك على حد حاجة، أنا وهو بنتكلم في الحياة بعيد عن المهنة خالص، صداقتنا عمرها 24 سنة ومستمرين دون خناق، هو إنسان جميل وقلبه صافي ودايما يقولي احنا مصروفين لبعض ومراتي تقولي ربنا يبعد عنكم العين".

وتابع: "كريم عبد العزيز ده لو في يوم اتنرفز وزعل وقلع الجزمة وضربني بيها هسامحه علشان ميبقاش حسد، وشهادة قدام ربنا لو عمل فيا ايه مش هازعل منه".

آخر أعمال ماجد الكدواني

والجدير بالذكر آخر أعمال ماجد الكدواني فيلم أبو نسب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث فيلم أبو نسب



تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار من الكوميديا والأكشن والإثارة، بين بطل العمل، الذي يجسده الفنان محمد إمام وحماه، الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، إذ تبدأ الأحداث من ليلة زفافه على حبيبته داليا، التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتدخل في تصفية صراعات والدها.

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، ماجد الكدواني، علاء مرسي، ياسمين صبري، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، محمد ثروت، أحمد سعد، وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

