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دينا فؤاد وكارولين عزمي يتشاجران بسبب العوضي.. أحداث الحلقة 22 من "حق عرب"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد وكارولين عزمي يتشاجران بسبب العوضي.. أحداث الحلقة 22 من "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة  ٢٢ من مسلسل “ حق عرب ” حول وصول عرب السويركي إلي  منزل أبو  عمار ليتم معالجته من الجروح و أثناء  فحص الطبيب له يكتشف ما حدث له من  إدمان و يخبر أبو  عمار  و سيحة و محسن عن ما حدث .

 

و في مشهد آخر نذهب إلي  منزل صباح الجياش  التي تقرر أن تترك منزلها و تذهب إلي  منزل والدها لتجلس به بعد ما فعله عبد ربه معها و مع عرب .

و نعود إلي  عرب الذي يخبر محسن عن ما حدث معاه و يطلب منه أن  يجلب إليه  حقنة المخدر لأنه  يشعر بتعب و إرهاق و يعده أنها  ستكون المرة الأخيرة  و لكن تستمع إليه  والدته ماجدة و التي ترفض هذا الطلب و لكن عرب يصر لأنه  يشعر بالتعب .

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حق عرب 
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حق عرب 

و في منزل عبد ربه يأتي  من  الخارج  و يسأل  عن زوجته صباح و تستقبله نجلته أنغام  و تخبره أنها  تركت المنزل و تسأل  لماذا يفعل ذلك و عندما تخبره  مرة أخرى  بحبها  لعرب يحاول أن  يقتلها و لكن  تستطيع أن  تنقذ ذاتها و تخبره أنها  تشعر بالخوف اتجاه  .

و في منزل عرب و التي تذهب أنغام إلي  عرب و تبدأ في الحديث معاه و في هذه اللحظة تأتي  حنان حتي تتطمئن عليه و تتشاجر مع أنغام  و لكن عرب يطردها من المنزل .

و في المشهد الأخير و هو ذهاب جمال إلي  رباح و سميحة بمنزل رباح و يقرر قتلهم. 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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