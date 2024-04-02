نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد وكارولين عزمي يتشاجران بسبب العوضي.. أحداث الحلقة 22 من "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة ٢٢ من مسلسل “ حق عرب ” حول وصول عرب السويركي إلي منزل أبو عمار ليتم معالجته من الجروح و أثناء فحص الطبيب له يكتشف ما حدث له من إدمان و يخبر أبو عمار و سيحة و محسن عن ما حدث .

و في مشهد آخر نذهب إلي منزل صباح الجياش التي تقرر أن تترك منزلها و تذهب إلي منزل والدها لتجلس به بعد ما فعله عبد ربه معها و مع عرب .

و نعود إلي عرب الذي يخبر محسن عن ما حدث معاه و يطلب منه أن يجلب إليه حقنة المخدر لأنه يشعر بتعب و إرهاق و يعده أنها ستكون المرة الأخيرة و لكن تستمع إليه والدته ماجدة و التي ترفض هذا الطلب و لكن عرب يصر لأنه يشعر بالتعب .

حق عرب

حق عرب

و في منزل عبد ربه يأتي من الخارج و يسأل عن زوجته صباح و تستقبله نجلته أنغام و تخبره أنها تركت المنزل و تسأل لماذا يفعل ذلك و عندما تخبره مرة أخرى بحبها لعرب يحاول أن يقتلها و لكن تستطيع أن تنقذ ذاتها و تخبره أنها تشعر بالخوف اتجاه .

و في منزل عرب و التي تذهب أنغام إلي عرب و تبدأ في الحديث معاه و في هذه اللحظة تأتي حنان حتي تتطمئن عليه و تتشاجر مع أنغام و لكن عرب يطردها من المنزل .

و في المشهد الأخير و هو ذهاب جمال إلي رباح و سميحة بمنزل رباح و يقرر قتلهم.