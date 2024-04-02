نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يعلم بمرض زمزم ويضع مخططًا لاسترجاع محلات والده من الجنتل.. ملخص الحلقة 22 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "المعلم" المذاع عبر قناة الحياة وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان

بدأت الحلقة بقيام "المعلم"، يفرض شروطه على الجنتل وشداد بعدم الكشف مكان المخدرات التي استطاع الحصول عليها وإخفائها، خلال عودته من السويس بشحنات السمك.

وتتوالي الأحداث ويتعرض المعلم لصدمة كبيرة عندما علم بمرض زوجته زمزم، التي تجسد دورها الممثلة سهر الصايغ، وتبين أنها تعاني من سرطان في الدم بعدما سقطت مغشيًا عليها في الحلقات السابقة. في مشهد مؤثر، حاول شعبان تشجيع زوجته ووعدها بالوقوف إلى جانبها خلال محنتها، مؤكدًا أنه سيكون دائمًا معها في رحلتها للعلاج رغم التحديات والمصاعب. وبالرغم من تحذير الطبيب بأن الحالة متأخرة ومستبعدة للعلاج، إلا أن شعبان أصر على الأمل ووعدها بأنه سيكون دائم الوفاء بوعده ودعمها ماديًا ومعنويًا.

وفي نهاية الحلقة، يبادر الفنان مفيد عاشور، الذي يلعب دور والد زمزم زوجة المعلم، بتنظيم خطة لقتل "قلاش"، الذي يهدد بكشف السر عن المعلم.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.