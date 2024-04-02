في الحلقة 7 من مسلسل ”رحيل”.. سعيد الفار ينفذ خطة الانتقام من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:31 صباحاً - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "رحيل"، بوقوع حادث سيارة يتسبب في وفاة المعلم وهدان، وفي الوقت نفسه، تظهر رحيل في أحلامها وتفكر في والدها بينما تحاول عفاف، صديقتها في السجن، مواساتها ومساعدتها في التغلب على الصدمة.

في الحلقة، كشفت والدة بدر عن اتفاقها مع سعيد الفار للقضاء على المعلم وهدان باستخدام السيارة، لكنها تسعى للتأكد من تنفيذ العملية بعدما لم تحصل على تأكيد وفاته، وعلى الجانب الآخر، أخبرها سعيد أنه لا يعلم شيئاً بخصوص ذلك، بعد علم المعلم إبراهيم بوفاة والد رحيل، قام صلاح والحاج إبراهيم بالتوجه لإبلاغها بالخبر، وفي محاولة من زينب لتخفيف الحزن عنها، حثتها سوما على السعي للانتقام واستعادة حقوقها.

وفي لقطة أخرى من الحلقة، حاولت والدة بدر إقناعه بقبول زواج جنة من سعيد الفار، ولكنه رفض ذلك وأبلغها أنه قتل المعلم وهدان مقابل هذا الزواج. وعلى الرغم من ذلك، رفضت جنة الزواج منه.