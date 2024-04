انطلاق عرض أوبنهايمر رسميًا في اليابان بعد شهور من التأجيل

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق رسميًا عرض فيلم Oppenheimer في اليابان بعد حظر كان قد فرض على الفيلم داخل اليابان لحساسية محتواه الذي يمس أكبر عملية إبادة بالقنبلة الذرية في التاريخ.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان قد طبق عليه حظر العرض داخل اليابان لفترة بداية عرضه رغم ما حققه من نجاح كبير على مستوى الجوائز.

وكان قد نجح فيلم اوبنهايمر في ان يصبح الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات خلال عرضه الافتتاحي بتاريخ كوريا الجنوبية.

الفيلم لدى عرضه الافتتاحي، حقق ايرادات 4.3 مليون دولار، مستحوذًا على 44% من قيمة إيرادات شباك التذكر الكوري الجنوبي لليوم الافتتاحي نفسه حسب ما افاد "ديد لاين"، ليضيف مزيدًا من النجاح له.

الانجح بين أفلام الحرب العالمية

أيضا نجح فيلم أوبنهايمر للمخرج الكبير كريستوفر نولان في أن يصبح أعلى فيلم تحقيق للإيرادات عن الحرب العالمية الثانية في تاريخ صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم تمكن من جمع ايرادات قدرت بـ 500 مليون دولار، وسط منافسة كانت قوية بشباك التذاكر حسمت في النهاية لفيلم باربي الذي تخطت إيراداته الـ 1 مليار دولار.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.