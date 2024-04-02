نقابة المهن السينمائية تشيد بـ "صلة رحم" وتهنئ المنتج صادق الصباح بـ خطاب رسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت نقابة المهن السينمائية بمسلسل "صلة رحم" وما حققه من نجاحًا كبيرًا وجماهيرية واسعة في الوطن العربي خلال عرضه في شهر رمضان المبارك.

خطاب نقابة المهن السينمائية

حيث أرسل نقيب المهن السينمائية مُسعد فودة خطاب رسمي صادر من النقابة يهنئ فيه المنتج صادق الصّباح بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "صلة رحم"، والذي وصفه بوصلة النجاح لما قدمه الصّباح من أعمال هامة ومتميزة خلال مشواره الطويل فى مجال الإنتاج.

وأشاد النقيب مُسعد فودة بفكرة مسلسل "صلة رحم" والذى يناقش قضية هامة وشائكة وهى قضية تأجير الأرحام، لافتًا أن قضية العمل لفتت إنتباه الجميع وحققت إشادة واسعة من الجمهور العربى، حيث يعتبر العمل وصلة قوية للدراما المعاصرة بدراما الزمن الجميل على حد قوله.

وأضاف النقيب مُسعد فودة للمنتج صادق الصباح ولشركة "سيدارز آرت برودكشن " قائلًا:نُشيد بكم ونشُد على أياديكم لمواصلة التقدم من خلال أعمال فنية مثل تلك الأعمال الرائعة، والتي تعلمنا منها مناقشة واقعنا بمشاكله وقضاياه الشائكة التي ناقشها مسلسل "صلة رحم"، واختتم النقيب كلماته تحية واعتزاز لصناع مسلسل "صلة رحم" وكل العاملين فيه.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.