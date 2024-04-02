نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورنال ثاكور مرشحة لبطولة فيلم مع هذا النجم الهندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب النجمة الهندية مورنال ثاكور من الانضمام لأبطال أحدث أفلام النجم الهندي الشاب فارون دهوان حسب ما أفادت عدة مصادر مطلعة.

ووفق إنديا توداي، الفيلم المرشحة ثاكور للمشاركة في بطولته سيكون بعنوان يتحدد لاحقًا من إخراج المخرج دافيد دهوان.

وسبق أن أعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن مشروع سينمائي رومانسي جديد يستعد للعمل به، يشارك به فارون دهوان وجنهافي كابور في أدوار البطولة.

ووفق إنديا توداي، اعلن كاران جوهار عن العنوان الرسمي للفيلم على أن يكون Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari.

أيضًا أعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن الموعد الرسمي لطرح فيلم سارة علي خان الجديد Ae Watan Mere Watan.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر طرحه للعرض عبر خدمة البث الرقمي التابعة شركة أمازون "امازون برايم"، بتاريخ 21 مارس المقبل.

تعاون مع تايجر شروف

يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة أما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، والفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

Bun Tikki

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة الإنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.