"حق عرب" وأحمد العوضي يتصدران مؤشرات البحث بـ "جوجل"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم أحمد العوضي ومسلسل “حق عرب”، مؤشر البحث بـ "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ23 أمس على قناة أون.

موعد الحلقة الـ24من حق عرب





تنطلق مساء الليلة عرض الحلقة الـ24 من مسلسل "حق عرب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، سيتم عرض الحلقة على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وكذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، بالإضافة إلى عرضها عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة الـ22 من حق عرب

كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "حق عرب"، بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثًا مثيرة، تعرض لها عرب، الشخصية التي يجسدها أحمد العوضي، لمحنة عميقة عندما يكتشف أمر تعاطيه للمخدرات.



تفاجأت والدته ماجدة، التي تلعب دورها سلوى عثمان، بما يحدث عندما تسمعه تحدث مع صديقه حول طلبه للمخدرات، فتتوسل له بالتوقف عن هذا السلوك الضار.

في تطورات أخرى، تظهر أعراض الإدمان على عرب بشكل واضح، مما يدفعه لطلب المزيد من المخدرات من صديقه محسن. يتم رفض طلبه في البداية، لكنه ينجح في إقناعه بالمساعدة بعد شرحه له ما تعرض له عندما كان مخطوفًا.

في لحظة مؤثرة، يفتح عرب قلبه لوالدته، يعترف لها بالتعب والضغوط التي يعيشها، وكيف أنه شعر بالإحباط والظلم. تحاول والدته ماجدة توجيهه وتقديم الدعم اللازم له، مشجعة إياه على تجاوز هذه المحنة والعودة بقوة أكبر.



يتواصل مسلسل "حق عرب" بإثارته وتشويقه، بتصاعد الصراعات والمشاكل التي يواجهها الشخصيات، فيما يتميز بتمثيل نخبة من النجوم، وإخراج متميز من قبل إسماعيل فاروق وسيناريو محكم من قبل محمود حمدان.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" يأخذ مشاهديه في رحلة إلى منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حيث يسيطر عبد ربه، رجل في السبعينات من عمره، على المنطقة ويثير الرعب في قلوب الجميع. يحاول أخوه عطوة أن يكون دائمًا بجانبه ويطيعه في كل شيء. في أحد الأيام، يكتشف عبد ربه خيانة أحد رجاله الثلاثة المقربين، لكنه يجد الدعم والثقة في عزت السويركي، الذي يعتبره أقرب الناس إليه. عندما يلتقي بصباح الجياش، يتذكر عبد ربه ماضيه المليء بالأحداث.



أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران. يأتي العمل بتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويتم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي.