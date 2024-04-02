نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة 7.. مسلسل "كوبرا" الأكثر بحثًا على "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “كوبرا” مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل كوبرا على قناة إم بي مصر.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل كوبرا

في الحلقة السابعة من مسلسل "كوبرا"، شهدنا هروب محمد إمام من المستشفى وظهوره أمام وسائل الإعلام بعدما دافعت عنه والدته، التي تم اعتقالها وتقديمها للنيابة.

لجأ كوبرا للبحث عن مأوى جديد، عند صديق له ينتمي لأصدقائه الذين كانوا معه السجن، وهو محمد ثروت، الذي يعيش في منطقة ريفية ويتاجر في البيتكوين ويعمل في مجال السايبر والأجهزة المشفرة.

في تطور آخر، تمكن مجدي كامل "شيخون" من تحرير ابنته من خاطفها، ورفض تبرئة كوبرا على حساب شقيقه، مما دفعه لدخول تحدي مع عزيز الخيال.



مواعيد عرض مسلسل كوبرا

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا. كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد".



أبطال مسلسل كوبرا

أبطال مسلسل "كوبرا" يتضمنون محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

قصة مسلسل كوبرا

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.