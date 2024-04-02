محسن منصور: "سر إلهي" كان فرصة لخروجي من العباءة الشريرة.. وروجينا تستحق النجومية بجدارة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - *فرصة مميزة مشاركتي في عمل يحمل اسم أمين جمال.. وروجينا ممثلة مجتهدة ودئوبة جدًا

*البهجة والألفة من أسباب نجاح "سر إلهي".. واستمتع بالتحدي في كل أدواري

*أهتم بمناقشة العمل قضية مهمة.. والأمور المادية أضعها في المرتبة الخامسة

*استطتعت الموازنة بين أكثر من عمل لإني محترف.. ومسلسلات الـ 15 حلقة بها تنافس رهيب





يتميز الفنان محسن منصور بقدرته الفائقة على تجسيد مختلف الشخصيات، كما فاجأ الجمهور هذا العام بخروجه من عباءة الأدوار الشريرة التي اشتهر بها خلال معظم أعماله، فقدم في مسلسل "سر إلهي"، شخصية "عزمي"، الذي تلجأ له روجينا ليساعدها في أزمتها، وعلى الرغم من صغر حجم أدواره، إلا أنه دائمًا ما يترك بصمة مميزة في قلوب الجمهور، فهو أيضًا يمتلك قدرة رهيبة على تقديم الأدوار الكوميدية بشكل خاص، ويستطيع أن يرسم البهجة على قلوب المشاهدين بكل سهولة دون تكلف.

وتحدث محسن منصور في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني"، كشف خلاله عن أسباب مشاركته في مسلسل "سر إلهي"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، وعن السر وراء نجاح العمل، وعن معايير اختياره لأدواره، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "سر إلهي"؟

عندما قرأت النص لأول مرة انجذبت للورق نفسه، الذي كتبه أمين جمال، فهو من المؤلفين المتميزين في الفترة الحالية، وله عدد كبير جدًا من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، والمشاركة في عمل يحمل اسمه فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة فنية راقية، ولوجود الفنانة روجينا، فهي اخت وصديقة عزيزة عليّ، ولنا الشرف أن نتشارك سويًا في عمل مثل سر إلهي، فهي نجمة منذ بداية ظهورها في الوسط الفني وتستحق كل ما وصلت إليه بجدارة وليس رياء، بالإضافة إلى أنها ممثلة مجتهدة ودئوبة جدًا، بجانب وجود المخرج رؤوف عبد العزيز فمن حسن حظي أنني شاركت معه مؤخرًا كمدير تصوير، وحاليًا وهو مخرج، فهو متميز على مستوى التصوير والإخراج من المخرجين الذين يهتمون بالمثل، ويتمكن من نقل الممثل إلى حالة من التفاصيل المغايرة والمختلفة.

*ماذا عن ردود الأفعال التي وصلتك على المسلسل وعلى دور عزمي الذي قدمته خلال الأحداث؟

"سر إلهي" حقق نجاحًا كبيرًا، ومن وجهة نظري أنه من المسلسلات المتميزة التي عرضت في شهر رمضان، أما ردود أفعال الجمهور التي كنت أتلقاها على دوري أثناء ذهابي وعودتي للتصوير

إيجابية للغاية؛ وخاصة لأن الشخصية مختلفة، ولها طابع آخر، وكانت فرصة لخروجي من العباءة الشريرة، وأشكر الله على النجاح لإن طعمه لذيذ.

محسن منصور ومحررة دوت الخليج الفني

*وما السر وراء نجاح المسلسل تصدره للتريند من وجهة نظرك؟

لأن المسلسل مليء بالتفاصيل، حيث كنا نشعر خلال تصويره وكأننا نعيش داخل بيتنا؛ بسبب حالة البهجة، السعادة، والألفة والحميمية التي كانت موجودة بين طاقم العمل والإخراج، فتلك الحالة كانت منعكسة علينا أمام الكاميرا، حتى وإذا كان معظمنا يقدمون شخصيات شريرة، لذا وصلت حالة الحب هذه للمتفرج وهذا ساهم في نجاح العمل.

*وما رأيك في فكرة تصنيف الممثل الكوميدي أو تراجيدي؟

أنا ضد فكرة التصنيف، فالفنان يقدر على تجسيد أي دور بمهارة سواء كان كوميدي أو تراجيدي، وأنا عندما أفكر في تقديم دور شرير أو طيب أو بلطجي، بغض النظر عن طبيعة الدور أو شخصيته فأنا أستمتع بتحدي نفسي وبالتنوع في الأدوار التي أقدمها، ولا يوجد لدي أي مشكلة في تقديم دور شرير، فأجد المتعة في تجسيده مثلما استمتع بأداء الأدوار الكوميدية.

*وما سر معزتك الشديدة روجينا؟

روجينا لديها حب احتواء لكل من يعمل معها، وتقوم بالإطمئنان دائمًا عليهم، وتفعل هذا بمنتهى الحب وليس لكونها بطلة العمل وهذا لأنها اخت لنا، وهي من الممثلات المجتهدات، وتستحق أكثر مما وصلت إليه، فكل الشخصيات التي قدمتها خلال الفترة السابقة مختلفة عن بعضها، وهذا أمر صعب للغاية خاصةً عندما تكون النجمة أنثى؛ لأنها عندما تغير من أدوارها تضطر للتتنازل عن أي جزء من جمالها، سواء في الوجه أو الشعر أو التركيبة، ومع ذلك، فهي لا تواجه أي مشاكل.

*كيف استطعت الموازنة بين تصويرك لستة أعمال لعرضهم في شهر رمضان الحالي؟



بفضل تنسيق المخرجين المنفذين للوقت وإدارتهم للأمور بشكل فعّال، تمكنت من القيام بذلك بسهولة، فمنذ وصولي إلى مكان التصوير وارتداء ملابس الشخصيات، أصبحت ملتزمًا بأداء دوري بمهنية عالية، فأنا لست مجرد ممثل هاوي، بل محترف لأن هذا المجال مصدر رزقي لذا أضع كل جهودي وتركيزي فيه لكي تلقى شخصيتي في العمل قبول لدى الجمهور، وبالتالي يتفاعلون بصدق مع ما أقدمه، واستمتعت بالمشاركة في كل هذه الأعمال التي عرضت هذا العام.



*ما هي المعايير التي تضعها في اعتبارك قبل مشاركتك في أي عمل فني؟



الأمور المادية أضعها في المرتبة الخامسة أو السادسة، والأساس بالنسبة لي أن يناقش العمل قضية مهمة تفيد الجمهور، لأن الفن بالنسبة لي هو تجسيد لواقع المجتمع، ووظيفة الممثل نقل التجارب الواقعية ولكن بشكل مُبسط، وبالتالي يمكن لكل شخص يشاهد العمل أن يجد نفسه متمثلًا في الشخصيات والأحداث المقدمة.

*ما رأيك في تنوع الأعمال الدرامية هذا العام؟

هذا العام هناك متغيرات كثيرة على مستوى المسلسلات 15 حلقة، فبها تنافس رهيب، وبالتالي فإن ردود الأفعال مختلفة وإيجابية، وهذا أمر جيد، ولكن من وجهة نظري البسيطة أن الجماهير قد تتجه لمتابعة خمس أو سبعة أعمال ليست متصدرة للتريند، فإن هذا العمل بالنسبة لهم يكون تريند؛وذلك لأن كل فرد من الجمهور يختار العمل الذي يجد نفسه فيه، ويرى أنه يعبر عنه.