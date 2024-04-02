الحلقة الـ٢٣ من المداح الأكثر بحثًا على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل المداح مؤشرات البحث بجوجل بعد عرض الحلقة الـ٢٣ على قناة ام بي سي مصر، حيث انهالت عليه إشادات جماهير السوشيال ميديا.













ملخص الحلقة الـ٢٣ من المداح









سميح في الحلقة 23 من مسلسل "المداح" يسعى لتغيير صورته في عيون الصحفي الذي يحاول تشويه سمعته، من خلال فيديوهات تظهر على قناة إم بي سي مصر، ويحاول إقناعه بأنه شخص ليس متكبرًا ولديه أفكار ومعتقدات قابلة للإثبات بالعلم والدين.









في الوقت نفسه، تتغير معتقدات رحاب، طليقة المداح، وتتقرب أكثر من الدكتور سميح، الذي يكتشف أنه جن يتخفى على هيئة إنسان.









الصحفي يعرض فيديو جديد يكشف حقيقة الشيخ سميح، لكنه يفاجأ بحضور سميح نفسه في منزله، الذي يهدده بعدم تكرار مثل هذه الفعاليات مرة أخرى.









في نهاية الحلقة، يتوجه صابر إلى سيدة فقدت زوجها بسبب جدارية فرعونية، حيث تحدث أحداث خارقة للطبيعة، بينما يكتشف حمادة هلال أن الجدارية تحمل علامة الجن، مما يشير إلى أحداث مرعبة تنتظر صابر في الحلقة القادمة.

















مواعيد عرض المداح ٤





ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.









أماكن التصوير المميزة للمداح

الجدير بالذكر إنه مع عرض أول حلقات من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، ومن الأشياء الملفتة في العمل هو أماكن التصوير المختلفة التي تمت في مواقع مميزة.













حيث تم تصوير المسلسل في 5 مدن ومن أبرزهم كوم الشقافة في إسكندرية ومقابر برج البرلس وجبل الموت ومعبد الوحي آمون في سيوة وفي النيل بأسوان، وأيضا تم التصوير في الفيوم وهو مشهد مجمع المحاكم الذي ظهر في صابر المداح مع أبطال العمل في أول حلقة وفي مناطق أخرى.













مواعيد عرض المداح ٤





ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.













تفاصيل مسلسل المداح ٤





مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.