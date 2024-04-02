مسلسل المعلم يتصدر مؤشرات البحث بجوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مصطفى شعبان ومسلسل المعلم مؤشرات البحث بجوجل، بعد عرض الحلقة الـ٢٢ على قناة الحياه.





ملخص الحلقة الـ٢٢ من مسلسل المعلم









في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "المعلم"، بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يعرض بشكل حصري على قناة الحياة ومنصة Watch It، شهدنا تطورات مختلفة. بدأت الحلقة بتواجد زمزم في المستشفى ويرافقها والدها وبشر ومنعم ودهب، ولكن حاول شقيقها أن يلمح إلى أنه لم يساهم في مصاريف المستشفى.









تحرك منعم وذهب إلى الحسابات ليتأكد من الوضع، حيث التقى بالطبيب الذي أكد له تشخيص إصابة زمزم بسرطان الدم.في نفس الوقت، زار المعلم الجنتل وبدأ الأخير في مساومته بشأن المخدرات. لكن بسبب هذه الصفقة، وضع مصطفى شعبان عدة شروط للجنتل، بما في ذلك نقل محلات والده له بيع وشراء، وكتابة الفيلات له، ثم تحديد نسبته من الأرباح في العملية قبل تسليم المخدرات.









قصة مسلسل المعلم





مسلسل "المعلم" يستكشف عالم تجارة السمك والصراعات الدائرة بين التجار، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى. ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تعرقل خططه وتعيق تحقيق أهدافه.





أبطال مسلسل المعلم





مسلسل "المعلم" يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان لعام 2024، ويتميز بمشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وحمدي هيكل، بالإضافة إلى الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.





مواعيد عرض مسلسل المعلم





ستتوفر الحلقة الخامسة من مسلسل "المعلم" حصريًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً. كما ستكون متاحة أيضًا على منصة واتش إت الرقمية، حيث يمكن مشاهدة الحلقات في أي وقت من اليوم.