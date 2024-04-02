نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة 8 من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة الثامنه من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعدما شهدت الحلقة الماضية حادث سيارة المعلم وهدان والد رحيل ومن الجانب الآخر تحلم رحيل بخصوص والدها وتحاول عفاف صديقتها في السجن تهدأتها والتهوين عليها، اتفاق والدة بدر مع سعيد الفار على قتل المعلم وهدان بالسيارة، ولكنها تحاول أن تتأكد منه أنه قتل ولكنه يبلغها أنه لا يعلم بذلك، علم المعلم إبراهيم بوفاة والد رحيل ذهب صلاح والحج إبراهيم لإبلاغها بوفاته، وحاولت زينب التهوين عليها ولكن سوما حثتها على الانتقام منهم وأخد حقها منهم، حاولت والدة بدر إقناعه بزواج جنة من سعيد الفار، ولكنه رفض وأخبرته أنه قتل المعلم وهدان مقابل زواجه من جنة، ولكن جنة رفضت الزواج منه، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة..

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القنوات الناقلة للحلقة السابعة من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

رباعيات مسلسل رحيل



جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام

قصة مسلسل رحيل



وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.