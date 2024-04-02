انت الأن تتابع خبر كم بلغ سعر حقيبة يد هيفا وهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأنيقة تحظى بإهتمام الجمهور، نظراً لتميزها وفرادتها.



وقد تساءل الجمهور عن تفاصيل حقيبة اليد التي نسقتها هيفا مع الإطلالة، وهي باللون الذهبي وكروية الشكل، ليتبين أنها من علامة فالنتينو التجارية، ويصل سعرها إلى 2,775 يورو.

وقد سحرت هيفا وهبي قلوب المتابعين بإطلالتها الرمضانية الأنيقة الأخيرة، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أطلت فيها بفستان طويل باللون الأبيض، وفوقه عباءة طويلة باللونين الأبيض والذهبي، بكمين طويلين ومنتفخين، وبتطريز مميز.

وإنتعلت حذاءً باللون الفضي، من علامة RENE CAOVILLA التجارية، يحمل إسم "Chandelier Embellished Pumps - Silver"، ويصل سعره بحسب موقع البيع، إلى 1700$.

ورفعت هيفا شعرها بالكامل إلى الوراء بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها الجميلة .