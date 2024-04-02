انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تحبس الأنفاس بالقفطان المغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور لها عبر حسابها مرتدية القفطان المغربي باللون الوردي، ظهرت فيه بإطلالة ناعمة وأنيقة وضعت ميك آب بنفس لون ملابسها الوردية، وتركت خصلات من شعرها منسدلة وراء كتفيها، وأخرى على شكل غرة، وعلقت باللهجة المغربية كاتبة : " عواشركم مبروكة " .



برأت محكمة جنح أكتوبر السبت، الفنانة السورية نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة التى أقامها دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، وطلب فيها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.



وكانت محكمة الجنح في مصر قد عارضت الفنانة السورية نسرين طافش منذ أشهر على الحكم القضائي الذي صدر بحقها والذي قضى بحبسها مدى 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة في القضية رقم 1636 لسنة 2023 .