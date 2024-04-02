باسم سمرة يعلن الحرب بمقتل ابن أحمد السقا.. ملخص الحلقة 23 من العتاولة

القاهرة - محمد ابراهيم -

عُرضت منذ قليل الحلقة 23 من مسلسل العتاولة وشهدت الحلقة تتطور كبير بالأحداث.

شهدت أحداث الحلقة معرفة أحمد السقا (نصار) وطارق لطفي (خضر) بموضوع شقيقتهم مريم محمود الجندي، ويخبرهم عاطف أن سعد كان يريد منه فلوس وكان يطارده هو شخصيًا، ويخبرهما أن شادية شريفة وأن سمعتها من سمعته.



يقوم باسم سمرة (عيسى الوزان) بقتل ابن أحمد السقا (نصار) في المستشفى.

يخبر عيسى الوزان عاطف بأن يقوم بطلاق شادية والابتعاد عنها، ويهدده بكشف سره بأنه تربية الأحداث وليس له أهل.

يساوم طارق لطفي (خصر) شفيقه أحمد السقا (نصار) بأن يعرفه من قتل ابنه مقابل عودته معه للعمليات الإجرامية، ويخبره أن من فعل ذلك هو باسم سمرة (عيسى الوزان) ويطلب منه نصار أن يقتلا الوزان.



قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد