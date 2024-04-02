مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. العترة وجوني يستعدون للحفل

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 جوني وهجرس في تنفيذ خطتهما ضد الغوريلا وجلس يتحدثان في البداية ودخلت عليهما الغوريلا ونفذا خطتهما وظلا يتحدثان عن الكبير وإنه معرض للافلاس وتقف الغوريلا تنصت إليهما وهما يتحدثان عن أزمة الكبير ويقترح هجرس سرقة إيراد القهوة لمساعدة الكبير وإنهما بحاجة لشخص ليقوم بذلك وتخبرهما الغوريلا بإنها ستضحي من أجل الكبير وتحتضن جوني، ويتجول الكبير وأيهم في المزاريطة ويخبره إنه يشعر بحركة غريبة وشيء يحدث.

الكبير يكتشف سبب رقص الغوريلا

ويقوم سالم بإحياء حفل ويقوم هجرس بإلقاء أبيات شعر ويرقصان على موسيقى الصعيد وتدخل الغوريلا إلى الحفل وتبدأ في الرقص وينادي عليها الكبير ويسألها لماذا فعلت ذلك وتأتي مربوحة ويسألها لماذا جاءت وأخبرته إنه أردات كل شيء أمامها وتعطي الكبير سلاح حتى يقتل الغوريلا ويأتي شخص يدعي إنه طرزان وأن الغوريلا والدتها على غرار الفيلم الكارتوني "طرزان" ويشكرهم إنهم حافظوا عليها وأنقذوها ويأخذها ويغادر وتعتذر مربوحة للكبير ويخبرهت إنه يعلم كل شيء من البداية وأخبرته إنها فعلت ذلك لإنها غارت عليه ويعبر لها الكبير عن سعادته بغيرتها عليه.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.