القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل المداح اسطورة العودة الحلقة 25 ..القنوات الناقلة “البوابة الرابعة اتفتحت وفاضل بوابة”

ينتظر المواطنين والمواطنات عرض مسلسل المداح اسطورة العودة 25، وذلك بعد أن اشتعلت الأحداث بين صابر والجن وقرب وصوله إلى الورث والذي سيقضي به تمامًا على قزح وأعوانه ويقفل أبواب الشر عن المسلمين، ونوضح لكم موعد عرض حمادة هلال مسلسل المداح الحلقة الجديدة وبعض الأحداث المتوقعة.

موعد عرض مسلسل المداح اسطورة العودة 25



مفترض أن الحلقة الجديدة من مسلسل المداح يتم عرضها على المواطنين يوميًا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، بينما التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات على شاشة إم بي سي مصر.

بينما يتم عرض نفس الحلقة ولكن بالإعادة بتمام الساعة 11 من نفس اليوم على شاشة إم بي سي مصر 2 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي اليوم التالي تكون متاحة على نفس القناة الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مسلسل المداح اسطورة العودة



مسلسل المداح حتى الآن هو أربعة أجزاء وأسطورة العودة هو الجزء الرابع من المسلسل، والذي يحكي فيه محاولة صابر للوصول إلى الورث الخاص به، بحيث يمنع شر الجن عن الإنس، وفي طريقه للورث تُفتح عدد من الأبواب، حيث تقريبًا خمس بوابات، بكل بوابة جن يحاربه يمنعه من الوصول إلى هذا الورث، ولكن كل مرة ينتصر عليهم بفضل الله.

وقد شهدت أحداث الحلقة الأخيرة فتح بوابة جديدة وبالتحاور مع خضر والسيدة حكمت وبعض المساعدين لصابر، استطاع صابر أن يتعرف على مكان البوابة الرابعة ومتوقع أن يقضي عليها في حلقة اليوم بإذن الله.