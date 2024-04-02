طارق فؤاد: 'أحب ألحن لتامر حسني مش لعمرو دياب.. وأنا أول من قدمت ريهام عبد الحكيم'



القاهرة - محمد ابراهيم - قال المطرب طارق فؤاد، إنّه لحن لكل مطربي جيله مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، كما لحن لريهام عبدالحكيم، مشيرًا إلى أنه أول من قدمها.

وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا أول من دعمت مي فاروق، وهي قالت أول ناس دعمها عمار وطارق فؤاد، وتنبأت لصوتها وصوت ريهام عبدالحكيم إنهم هيكونوا أمل مصر".

وتابع المطرب: "لكن في مغنيين نفسي ألحنهم، زي أنغام، اما عمرو دياب فهو كان زميلي في المعهد وكنت أكبر من 3 سنين، وأرى أنه واجهة مصر المشرفة هو اسم كبير، لكني مش هلحن، لأني هلحن للصوت اللي أنا بحبه الصوت الشرقي العربي، أحب ألحن لمدحت وعلي الحجار ومحمد الحلو وأنغام وشيرين وأمال ماهر، ومحبش ألحن لعمرو دياب لأن ألحاني متليقش عليه، وأحب ألحن لتامر حسني".