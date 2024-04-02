تعرف على أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الحلقة 8 من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بإخبار خالد، نور أن الضابط سيكتشف أن "بطاقته" مزيفة ولكنه ينصدم عند معرفته أنها حقيقة ليطلب منهما الضابط أن يغادرا، يذهب خالد لمنزله ليجد أن زوجته غادة استدعت والدها وعبد الجواد شقيق خالد بسبب شكوكها به وأنه على علاقة بـ ياسمين ويتطور الحديث بينهما حتى وصل إلى إمكانية الطلاق، لكن غادة حاولت تهدئة الموقف والبحث عن حلول أخرى بعيدًا عن الطلاق، ينزعج خالد من زوجته غادة بسبب أفكارها الخاطئة ليتركها.

يذهب نور وبدر مع خالد للتحدث مع صديقه الأخير الذي كان معه وقت انفجار المفاعل النووي ويدعى "علمي"، ولكن يغضب "علمي" بعد رؤيته لـ خالد لأنه السبب في استقالته من عمله في الهندسة النووية بعد حادثة الانفجار، وعمله في صناعة الصابون، يخبر خالد، "علمي" عما حدث وأنه تقابل مع ابنه نور وهو كبير ليسعد "علمي" ويخبره أن إذا كان حديثه صحيحا سيأخذ جائزة نوبل ويتركهم ويغادر لغرفة أخرى ويبدأ في المعادلات الكيميائية والعمليات الحسابية، ليُساعدهم في الحل وعندما يقاطعه خالد يقوم "علمي" بطردهم.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

يذهب خالد لـ نور في منزله ولكنه يجده يحتفل بيوم ميلاده مع عائلته بالتبني وهم محمد ودرية، ولكن عند رويتهما لـ خالد ينزعجان من نور ويغادران، يذهب خالد لمقابلة محمد ودرية وسؤالهما عن دار الأيتام التي كان يتواجد فيها نور قبل حصولهما عليه، ولكن تخبره درية أنها لا تتذكر اسم دار الأيتام أو مكانها وتنفعل بشدة لتفقد الوعي.

إشادات الجمهور بـ مسلسل خالد نور وولده نور خالد

وكان قد أشاد الجمهور بـ قصة واحداث المسلسل وتفاعل الجمهور مع الحلقات والأحداث بشكل كبير.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.