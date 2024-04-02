نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجابة على الأسئلة.. الحلقة 23 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة 23 من مسلسل صدفة، بتفاجئ صدفة، بزيارة شقيقها عمر لها في منزلها ليتعرف عليها، ويجد إجابات لأسئلته، ويتشاجر والد ووالدة مصطفى معه، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، ليقع أمين والد مصطفى مغشيا عليه، ويقرر فؤاد الايقاع بـ معتز وكشف حقيقته امام ابنته منار ويخبر زوجته، ويتفاجأ معتز خلال وجوده في منزل منار بدخول زوجته عليه وإخبار الجميع أنه نصاب وليست المرة الأول التي يتزوج فيها، وتطرده منار وتطلب منه عدم رؤيته مرة أخرى، يطلب أمين من صدفة أن تتصل بـ جلال وتقدم بلاغ بأن طارق خطفها ليسترد جميع ممتلكاته ويعطيها الذى تريده لكنها ترفض، ويتفق جلال مع السكرتيرة غادة بأن تقتل طارق، بوضع السم في العصير مقابل 20 مليون جنيه وإلا سيسجنها ويؤكد لها أنه شاهد الحذاء التي كانت ترتديه في منزل طارق وأنه علم بعلاقتهما.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان، تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.