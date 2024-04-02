نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بخروج عمر - إبراهيم طلبة، مع أخته فرح - نور إيهاب، وكان قد اتفق مع أدهم - تامر يسرى أن يأتي ويجلس مع فرح ويحاول معالجتها من الإدمان، وبالفعل حدث المتفق عليه واستغل عمر الفرصة وتحجج بأنه نسى هاتفه بالعربية وتركهما سويًا وانصرف، ذهبت صدفة لتعيد فرح لأهلها، وجدت عندهم معتز، ففضحت أمره أمامهم وعلاقته بمنار واتهمتها منار أنها سبب كل السوء الذي حدث لها، وأهانتها هالة، وكانت صدفة تنتظر أن يدافع عنها أبوها لكنها تفاجأت بأنه قام بطردها من المنزل وأمرها أن تبعد عنه وعن أولاده.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.