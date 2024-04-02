نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة قتل زيد بن سيحون وهدم القلعة.. أبرز أحداث الحلقة الـ 23 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل اليوم الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

أبرز أحداث الحلقة الثالثة والعشرون

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بـ بدء جيش السلاجقة بقيادة السلطان بركياروق الهجوم على قلعة ابن الحافظ الموالي لحسن الصباح، حيث يرمي القلعة بكور اللهب المشتعلة التي تضرب أسوار القلعة، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الهجوم من خلال الفرسان محاولين اقتحام القلعة التي يتواجد داخلها زيد ابن سيحون، ويحيى ابن المؤذن.

وأثناء محاولة جيش السلاجقة اقتحامهم القلعة يرسل أنصار حسن الصباح من القلاع المجاورة المدد، ورغم انضمام يحيى إلى حسن الصباح، إلا أن في داخله مازال جندي سلجوقي ينتظر اللحظة المناسبة حتى ينتقم منهم، وأثناء الحرب يصعد يحيى إلى أعلى نقطة في سور القلعة ويضرب رماة الأسهم الذين يتصدون للجنود السلاجقة أثناء محاولة اقتحامهم القلعة، وبالفعل ينجحوا في الدخول.

وينجح يحيى في إصابة زيد ابن سيحون بسهم أثناء المعركة، ولكن السهم لم يقتله ويحاول الهرب على حصانه، بينما ينطلق يحيى خلفه ويطارده.

وعلى الجانب الآخر، كما تصل أخبار هدم جدار القلعة من قبل جيش السلاجقة إلى قلعة آلموت، ويصل زيد ابن سيحون إلى القلعة ويخبر حسن الصباح أن يحيى حاول قتله أكثر من مرة، وإنه أنضم إلى صفوف السلاجقة وقتل الكثيرين من أنصار حسن الصباح.

وفي نفس ذاته يدخل ابن الحافظ إلى قلعة آلموت، ويخبر حسن الصباح أن يحيى أنقذ حياته، وبينما يقول يحيى للصباح إن زيد بن سيحون تركهم في وسط المعركة وهرب، وهو الأمر الذي أغضب ابن سيحون ودخل في مشادة كلامية مع حسن الصباح.

يهاجم زيد اين سيحون الصباح، ويتهمه بالكفر "أنت متصلحش أنك تكون داعي الحجة لأنك كافر، أوهمت الشباب بالجنة ورمتهم للقتل وافتريت على الله وادعيت أنه سلمك مفتاح جنته، كفرت يا ابن الصباح ولازم شباب القلعة يعرفوا حقيقتك ويختاروا واحد أمين على أرواحهم غيرك".

ويطلب حسن الصباح من برزك أميد اصطحاب زيد ابن سيحون إلى محبسه حتى موعد محاكمته، قبل أن يخبره أن الدعاة أقروا بكفره، “كفرت يا ابن سيحون وده مش حكمي أنا فيك، ده حكم الدعاة في محاكمتك العادلة”.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.