نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش السلاجقة ينجح في اقتحام القلعة.. "الحشاشين" الحلقة الـ 23 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من “الحشاشين” بـ بدء جيش السلاجقة بقيادة السلطان بركياروق الهجوم على قلعة ابن الحافظ الموالي لحسن الصباح، حيث يرمي القلعة بكور اللهب المشتعلة التي تضرب أسوار القلعة، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الهجوم من خلال الفرسان محاولين اقتحام القلعة التي يتواجد داخلها زيد ابن سيحون، ويحيى ابن المؤذن.

وأثناء محاولة جيش السلاجقة اقتحامهم القلعة يرسل أنصار حسن الصباح من القلاع المجاورة المدد، ورغم انضمام يحيى إلى حسن الصباح، إلا أن في داخله مازال جندي سلجوقي ينتظر اللحظة المناسبة حتى ينتقم منهم، وأثناء الحرب يصعد يحيى إلى أعلى نقطة في سور القلعة ويضرب رماة الأسهم الذين يتصدون للجنود السلاجقة أثناء محاولة اقتحامهم القلعة، وبالفعل ينجحوا في الدخول.

كما تصل أخبار هدم جدار القلعة من قبل جيش السلاجقة إلى قلعة آلموت، ويصل زيد ابن سيحون إلى القلعة ويخبر حسن الصباح أن يحيى حاول قتله أكثر من مرة، وإنه أنضم إلى صفوف السلاجقة وقتل الكثيرين من أنصار حسن الصباح.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.