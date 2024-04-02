نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم: 'محمد رمضان ناجح لكن عمري ما اعمل زيه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للفلوس قائلًا: "عندي شهوة الشغل والفلوس، وأنا مدير أعمالي، وبحب الفلوس أوي، الفلوس بتعمل كل حاجة، وقادرة تخلي الناس اللي مكانتش بتبصلك، تبصلك، وعشان انا متربي تربية مش شبه الجيل ده انا واللي شغالين معايا، وبالنسبه لي الفلوس مش كل حاجة، لكن دلوقتي بقيت اعتمد أن الفلوس كل حاجة".

تصريحات مسلم

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شوفي كام واحد قال الفلوس مش كل حاجة لما مسك فلوس بقى ايه، ناس كتير اتغيرت، أصل منغير فلوس هنعمل ايه، لو مشتغلش على نفسي واتعب واجيب فلوس واتطور واطلع واركب احسن عربية واسكن في أحسن بيت والبس أحسن لبس، الناس اكيد مش هتعمل لك حساب، ورأيي في محمد رمضان إنه ناجح، واللي بيعمله حرية شخصية، لكن عمري ما اعمل كده، لانى بعمل الفلوس لنفسي، محبش حد لسه بيحاول يجتهد يشوف اللي عندي ويزعل ويضايق، لاني كنت مكانه في يوم من الايام، انا وسلطان الشن اخوات وبنتكلم وهو كويس، وعمري ما حسدت حد".

مواعيد برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.