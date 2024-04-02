حسن الصباح يأمر بسجن زيد ابن سيحون بعد مهاجمته له

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أن نجح يحيى في إصابة زيد ابن سيحون بسهم أثناء المعركة، ولكن السهم لم يقتله ويحاول الهرب على حصانه، بينما ينطلق يحيى خلفه ويطارده.

يهاجم زيد اين سيحون الصباح، ويتهمه بالكفر "أنت متصلحش أنك تكون داعي الحجة لأنك كافر، أوهمت الشباب بالجنة ورمتهم للقتل وافتريت على الله وادعيت أنه سلمك مفتاح جنته، كفرت يا ابن الصباح ولازم شباب القلعة يعرفوا حقيقتك ويختاروا واحد أمين على أرواحهم غيرك".

ويطلب حسن الصباح من برزك أميد اصطحاب زيد ابن سيحون إلى محبسه حتى موعد محاكمته، قبل أن يخبره أن الدعاة أقروا بكفره، “كفرت يا ابن سيحون وده مش حكمي أنا فيك، ده حكم الدعاة في محاكمتك العادلة”.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.