نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حسام حبيب ضيف برنامج " ع المسرح " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب حسام حبيب، ضيفًا على برنامج “ ع المسرح ” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، اليوم الأربعاء الموافق 3 إبريل، المذاع على شاشة الحياة الفضائية في الساعة السادسة مساءً، ويذاع أيضًا علل شاشة القناة الأولى المصرية في الساعة العاشرة مساءً، وقناة cbc الساعة الواحدة والنصف مساءً.

تفاصيل حلقة حسام حبيب في برنامج “ ع المسرح ”

ومن المقرر أن يتحدث حسام حبيب عن حياته الشخصية وكواليسه مع شيرين عبدالوهاب وحياته الفنية بعد طرحه أغنية جديدة بعنوان “ كدابة ”.



حذف أغنية كدابة لـ حسام حبيب

يذكر أن إدارة موقع الفيديوهات يوتيوب، بحذف أغنية كدابة لـ حسام حبيب، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والتي طرحها خلال الأيام الماضية، وشهدت عودته للساحة الفنية بعد غياب أكثر من 8 سنوات.

وجاء حذف الأغنية من على يوتيوب، بعدما وجه الموزع محمد شفيق، اتهامًا بسرقة جزء من لحن أغنية بياعة لمحمود عز، واستخدامها في أغنية كدابة.