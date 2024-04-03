نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جي كي رولينج تعلن استعدادها لاعتقال لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت مؤلفة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينج، قانون جديد سنته سكتلندا بشأن الدفاع عن حقوق المتحولون جنسيا.

ووفق ديد لاين، علقت رولينج على الأمر بقوله أنها على استعداد أن يتم اعتقالها رسميًا في أي وقت معلنة أنها ستستمر في مهاجمة المتحولون جنسيا دون شك.

وتستمر الأزمات التي تواجهها المؤلفة جي كي رولينج مع المعجبين من عشاق سلسلة هاري بوتر، بسبب هجوم الكاتبة على مجتمعات المتحولون جنسيًا.

ووفق ديد لاين، كانت احدث مستجدات هذا النزاع، أن تقدم رولينج بعريضة ضد أحد المعجبين تتهمه بنشر أكاذيب حول عائلتها.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان رسميًا عن أن كاتبة سلسلة هاري بوتر الشهيرة جي كي رولينج ستتولى مهمة المنتجة المنفذة للنسخة التليفزيونية من أفلام هاري بوتر.

ومسلسل هاري بوتر قد يبدأ عرضه عام 2026، ما يعني أن المسلسل سيستمر بمواسمه السبعة حتى عام 2036، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أنها تبحث عن صناع للمسلسل وكتاب وتبحث عن الثلاثي الذي سيقوم بالبطولة.

نسخة تليفزيونية

وكشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن إطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.