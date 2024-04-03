غدًا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "رمضان ومحبة الأوطان"

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان" في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ملتقى “ رمضان ومحبة الأوطان ”

يتحدث في الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابو زيد الآمير نائب رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الفنان القدير طارق الدسوقي، الشاعر أشرف البنا شاعر المحروسة.

فرقة المولوية

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، الذى يشدو بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية.