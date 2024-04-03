انت الأن تتابع خبر أبرز الأفلام التي ستعرض خلال عيد الفطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاهدة أفلام عيد الفطر من الطقوس المحببة لدى الكثيرين، كبارًا وصغارًا، ويتطلعون إلى هذه الأوقات المميزة لمشاهدة أفلامهم المنتظرة في إجازة العيد.

وهنا نورد قائمة بأفلام عيد الفطر 2024 العربية والأجنبية، والتي تعرض في صالات السينما الإماراتية والسعودية خلال إجازة العيد.



الأفلام المصرية

تقدم السينما المصرية كعادتها مجموعة من الأفلام المنوعة:



فيلم "شقو"

تدور أحداث فيلم "شقو" في قالب من "الأكشن والكوميديا"، حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة.

والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويشارك في البطولة : يسرا والفنان عمرو يوسف إلى جانب نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ومحمد جمعة



فيلم "عالماشي"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية هادي الموظف الكسول، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه في مغامرة صعبة رغما عنه.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز نجوم الكوميديا مثل: علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا،



فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

يتناول فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" قصة مهندس معماري، متزوج من هنا الزاهد، يعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث ما يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.

الفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

ويضم فريق العمل النجوم هشام ماجد، وهنا الزاهد، وطه دسوقي، وبيومي فؤاد.

فيلم "ولنا في الحب خيال"

يعد فيلم "ولنا في الحب خيال" عودة للأعمال الرومانسية، وتدور القصة حول أستاذ جامعي انطوائي، تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقة معها، ويحدث صدام مع حبيبها.

الفيلم بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد ومن إخراج سارة رزيق.

فيلم "بنقدر ظروفك"

يطرح فيلم "بنقدر ظروفك" تساؤلاً مهماً وهو "هل يصمد الحب أمام الفقر وظروف الحياة الصعبة؟".

يضم الفيلم نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، ومي سليم، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول. والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.



الأفلام الأجنبية في صالات السينما المنتظرة في إجازة العيد:

‎The First Omen (2024)

الفيلم من بطولة تشارلز دانس، بيل نيغي، رالف إينيسون، وهو واحد من أفلام الرعب، ويتناول قصة شابة أمريكية تذهب إلى روما لخدمة الكنيسة، ولكنها تواجه ظلاماً يجعلها تشكك في إيمانها وتكشف عن مؤامرة.

Kung Fu Panda 4

يقع ضمن فئة المناسب للأطفال، والفيلم من بطولة فيولا ديفيس، جاك بلاك، أوكوافينا وداستن هوفمان.

يتناول الفيلم قصة كونغ فو باندا في الجزء الرابع، حيث ينتقل "بو" إلى المرحلة الثانية من رحلته ليكون الزعيم الروحي لوادي السلام والتي يقاطعها عدو جديد يسمى "الحرباء".



Land of Bad

يتحدث هذا الفيلم عن قصة عملية سرية للقوات الخاصة في جنوب الفلبين، والتي تتحول إلى معركة وحشية تستمر 48 ساعة من أجل البقاء.

فيلم "لاند أوف باد" من بطولة ليام هيمسوورث، ميلو فينتيميليا، لوك هيمسوورث وراسل كرو.

Godzilla x Kong: The New Empire

يتعمق فيلم "جودزيلا وكونغ: ذا نيو إمباير" بشكل أكبر في تاريخ هؤلاء العمالقة وأصولهم، بالإضافة إلى ألغاز جزيرة الجمجمة وخارجها. الفيلم من بطولة دان ستيفنز، براين تيري هنري، كايلي هوتل وريبيكا هول.



Dune: Part Two