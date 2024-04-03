انت الأن تتابع خبر سامر إسماعيل يرد على عابد فهد بعد انتقاده ولاد بديعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردَّ الفنان السوري سامر اسماعيل، على مواطنه النجم عابد فهد، بعد الانتقادات التي وجهها الأخير بشأن التركيز في الأعمال الدرامية على العنف والقسوة، وعدم تأييد جميع السوريين القتل التي تعرض في المسلسلات.



وقال إسماعيل، خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، التي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، إن العنف نراه في الوقت الحالي في كل مكان، والفن يجب أن يظهر قُبح هذا الشيء، والعمل رسالة لرفض الواقع العنيف.



وأضاف إسماعيل، أن المسلسل يتحدث عن شريحة معينة وليس كل المجتمع السوري، وكما تناول شخصيات شريرة أو عنيفة كذلك تناول شخصيات ترفض العنف مثل "هديل، نظمي، المحامية عبير".



وعبر الفنان السوري عن سعادته بنجاح مسلسل "ولاد بديعة"، قائلاً إنه كان متوقعًا، لأن التركيبة منذ البداية ناجحة، من كاتبين مهمين ومخرجة ناجحة وممثلين على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى العناصر كانت مكتملة في هذا المشروع، إلا أن ردود الفعل التي رصدت فاقت التوقعات.



وحول علاقته بالفنان يامن الحجلي وصفها سامر بالجيدة، وأوضح أنها أول تجربة معه، وأن معرفتهما كانت منذ المعهد العالي للفنون المسرحية، معبرًا عن سعادته بهذه التجربة التي جمعتهما، خاصة أن العمل مع يامن ممتع، بحسب تعبيره.



وبين الفنان سامر إسماعيل أن هناك مبررات وأهدافًا لمشاهد العنف والقتل، والتي تجسد فئة محددة من المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن مسلسل "ولاد بديعة" مخصص للكبار وليس للأطفال .