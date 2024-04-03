انت الأن تتابع خبر محمد إمام يسوق لمسلسل كوبرا عبر محمد ثروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الفنان المصري محمد إمام، التفاعل مع جمهور مسلسل "كوبرا"، عبر التعريف بنجوم المسلسل الذين يشاركونه بطولة العمل، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل.



ويهدف "الزعيم الصغير" كما يلقبه الجمهور على منصات "السوشال ميديا"، لزيادة تفاعل الجمهور مع أحداث مسلسله، فضلاً عن الإشادة بالفنانين الذين يشاركونه بطولة المسلسل.



ونشر إمام على صفحة الشخصية في منصة "إنستغرام"، صورة تجمعه بالفنان الكوميدي محمد ثروت من كواليس مسلسل "كوبرا"، وهما يمتطيان "حمارا"، مرفقاً الصورة بتعليق ظريف، قال فيه: "سمير بابجي، رفيق رحلة النجاح تقريباً كل أعمالي بقا موجود فيها، وفي رأيي هو من ظرفاء العصر". وأشار إمام إلى أن ثروت يمتلك روحا فكاهية عالية تجعله يعجب بجميع أعماله، وقال: "من أكتر الناس اللي بتضحكني في الحقيقة والتمثيل نورت المسلسل يا ثروت".



بدورها، أعربت الفنانة المصرية الشابة مريم الجندي، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "كوبرا" إلى جانب محمد إمام، مؤكدة أن حضورها الفني أجمل حدث عاشته خلال هذا العام.



وشاركت صاحبة شخصية "نسمة" في المسلسل، صورة تجمعها بإمام من الكواليس عبر منصة "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق شكرته فيه على اهتمامه ومعاملته الجميلة لها ولطاقم العمل، قائلة: "شكراً على أخلاقك وذوقك وتشجيعك وروحك الحلوة "الزعيم جونيور"، بجد استمتعت بالشغل معاك جداً جداً" .