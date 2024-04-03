قصور الثقافة تختتم العرض المسرحي "سلطان الحرافيش" لفرقة الفشن ببني سويف

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت ليالي العرض المسرحي "سلطان الحرافيش" لفرقة الفشن المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية سلطان الحرافيش

وشهد بيت ثقافة الفشن العرض المسرحي على مدار خمسة ليال، وهو نص دراما تاريخية تمثل صراعًا بين مشاعر إنسانية ومصالح مختلفة ويصور الصراع القائم بين المحتل العثماني ممثلا في السلطان "سليم الأول" و"طومان باي" السلطان المملوكي الأخير الذي حكم مصر ودافع عن أرضها خشية الوقوع في براثن العثمانيين، لإظهار روح البطولة التي كان يتمتع بها "باي" وإثبات سريان الروح المصرية حتى مع المماليك الذين وقفوا في وجه كل محتل أو غاصب لهذا الوطن.

أحداث العرض المسرحي سلطان الحرافيش

العرض تأليف د. طارق عمار، ديكور وملابس أميرة كمال، أشعار صلاح عتريس، موسيقى وألحان محمد ناجي، استعراض تامر عبد المنعم، واخراج محمود أبو الغيط. وشهد العرض الختامي المهندس محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، ولفيف من الشخصيات العامة.

"سلطان الحرافيش" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف، ضمن عروض التجارب النوعية.

ليالي رمضان

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخمًا كبيرًا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما،كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة في الفروع الثقافية كافة.

