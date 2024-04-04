'العتاولة' يقترب من مليار مشاهدة على التيك توك وأحمد السقا يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مسلسل العتاولة مؤشرات البحث والمشاهدة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث حقق حتي الان اكثر من ٧٥٠ مليون مشاهدة ويقترب من المليار عبر التيك توك، فيما تصدر النجم أحمد السقا تريند البحث علي جوجل بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية نصار فتحية بالمسلسل.

و استطاع مسلسل العتاولة أن يتصدر قائمة منصة شاهد لشهر مارس علي مستوي العالم، وذلك بعد تفوقه علي العديد من المسلسلات العربية والتركية أيضا ب134 نقطة.

أغاني مسلسل العتاولة



وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

فريق عمل مسلسل العتاولة



يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.



مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد