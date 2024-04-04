الإفراج عن ياسمين صبري.. ملخص الحلقة الـ 9 من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل رحيل من بطولة الفنانة ياسمين صبري، تشاجر والدة مي القاضي معها، بسبب رفضها الزواج، حاولت والدة محمد الكيلاني، أن تقنعه بنسيان (رحيل)، والزواج من فتاة أخرى، وهو ما رفضه مؤكدا لها أنه لن يتزوج غير رحيل، اشتعال الحرب، بين بدر وصلاح، وذلك بعد نجاح صلاح في استخراج، تصريح هدم لأحد مشاريع بدر العقارية، وأقامت السجينات، حفل غناء ورقص، داخل العنبر احتفالا بالإفراج عن رحيل.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم الفنانة ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين مسلسل رحيل، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

رباعيات مسلسل رحيل

وتشارك المطربة الشابة رنا سماحة، في مسلسل رحيل الذي تقوم بطولته ياسمين صبري في سباق رمضان 2024، بثلاث رباعيات، رباعيات مسلسل رحيل كالآتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات إيرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

