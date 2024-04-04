إيناس الدغيدي: 'رفضت أحمد عز أول مرة لأنه مش مناسب سنًا.. ويسرا اختارته عشان يبوسها'

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المخرجة إيناس الدغيدي على طريقة اختيارها للممثلين قائلة: "مش مغرورة لكن شكلي مغرور، وعمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي في ولد كويس أو ي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وانا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقالها انا مش همشي وقاعد استنى، فاكر إنه ا مخبياني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بقابل في اليوم 40 واحد عايزين يمثلوا، واختارت أحمد عز من كاست وكان موديل إعلانات، رفضته في الأول، عشان مكنش مناسب سنًا، عشان كان أصغر من يسرا ومش هينفع، الفيلم كان فيه بوسة، ويسرا جات قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني.

وتابعت قلتلها جايبالك واحد كويس، كان فيلم كلام الليل، عشان مش عايزة تتباس من أي حد، لما شافته قالتلى هو ده اللى اخترتيه، طب انتي بصيتي على سنانه، مش هينفع ابوسه عشان سنانه كلها سودة، والمنتج كان مقتنع بـ أحمد عز عشان وسامته، وراح قال ليسرا فيه واحد كويس أو ي بس ايناس شايفة إنه صغير، لما شافته قالتلى ده أنا هبوسه لكن اللى انتى مختاراه مش هينفع، قلتلها ده صغير، قالتلي ماليش دعوة، وعمل الدور حلو جدًا، والبوسة طلعت حلوة، وبعدها راح اتعلم وجالي قالي عايز اعمل فيلم، عملت به مذكرات مراهقة، وعز تطور جدًا، ومجتهد ومركز عنده هدف".

مواعيد برنامج أسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.