تعرف على مواعيد عرض الحلقة 25 لمسلسل "قلع الحجر"



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة 24 لمسلسل قلع الحجر بإخبار زوجة العمدة فرماوي بوفاة زوجته الثانيه عواطف، وينهار فرماوي بسبب خبر الوفاة.



يقابل مهدي أخيه محرم في الشركة ويتفاجئ بجوازه من المهندسة وفاء، وتطلب وفاء الطلاق من محرم.



وتنتهي الحلقة بتهديد ابن العمدة فرماوي أخو كريمان ويخبره بحب مهدي لكريمان، ويهدد فرماوي اخته روحية ببنتها كريمان، ليخبر فرماوي بأنه هو اللي دفع الثمن بموت عياله، لترد عليه روحية انت مصدر خراب وانت بنيت الباطل على حساب الحق، وانت سبب الفتنة،والنار بينك وبين الشواكيش،خاف ربنا، ليرد فرماوي الظلم لسه مجاش.



أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار



يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

