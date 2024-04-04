نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد وزواج من أجل الانتقام.. ملخص أحداث الحلقة 24 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت منذ قليل الحلقة 24 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث.



بدأت أحداث الحلقة بمعرفة باسم سمرة (عيسى الوزان) حقيقة العثور على هاتفه الذي ألقى في البحر.



تقوم فريدة سيف النصر (سترة) بطرد أحمد السقا (نصار) وزوجته زينه (حنة) ووالدتها من الشقة بعد شجار كبير بينهم، وبالفعل يغادرون أمام أهل الحارة.



ينتقم باسم سمرة (عيسى الوزان ) من مساعدة بني لعلمه أنه قام بخيانته وساعد أحمد السقا (نصار) ضده.

تذهب مي كساب (عائشة )إلى باسم سمرة (عيسى الوزان) على البحر وتعرض عليه الزواج، وتبلغه بأنها على علم أنه يحبها كثيرا، وكانت ستوافق على زواجه منها عقب الانتقام من طليقها أحمد السقا (نصار ) ويوافق باسم سمرة، ويعدها بأنه سيقتله في أقرب فرصة.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد