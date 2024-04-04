نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون أحداث مثيرة أبرزها سعي محارب للحصول على دليل براءته من قضية قتل العزازي رجل الأعمال.

بينما عقد عنتر خطوبته على انجي في الوقت الذي تأخذ فيه شقيقة محارب عزاء شقيقها وقام بتوزيع شربات على الحضور فقامت بسبه وأفسدت خطوبته.

برغم ما ارتكبه من أخطاء في حق أقرب الناس إليه، باستغلاله ما يمر به شقيقه من ظروف صعبة، وتنازله عن حق أمه التي لاقت حتفها، إلا أن إبراهيم (محمود ياسين جونيور) يكسب تعاطف الجمهور بما تلقى من نهاية مأساوية، ضمن أحداث مسلسل محارب.



كلما حاول إبراهيم أن يجد مخرجًا لنفسه بعيدًا عن أهله وعن الظروف الصعبة التي يعيشها من فقر وفشل في تحقيق حلم دخول أكاديمية الشرطة، يورط نفسه أكثر في المزيد من المشاكل، حيث قام بالاتفاق مع محامي قاتل أمه وقبض الثمن، وانجرف في سكة الاتجار بالمخدرات، وآخرها كان إلقاء القبض عليه ودخوله السجن للمرة الثانية.



ولأن إبراهيم شخص لا يواجه نتائج أفعاله المندفعة، وعواقبها يقفز من الشرفة محاولًا الهروب من الشرطة، ويلقى مصرعه، بنهاية مأساوية أثارت تعاطف الجمهور وجعلته يرى فيه جوانب إنسانية تستحق الشفقة.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تمامًا.