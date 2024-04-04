رامي جمال يشوق جمهوره لأولى أغنيات ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان رامي جمال جمهوره لألبومه الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك، حيث نشر فيديو ترويجي لأول أغنيات الألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "خليني أشوفك ألبوم جديد قريبًا".

وسبق وقد روج الفنان رامي جمال للألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "خليني أشوفك ألبوم ركزت فيه جدًا أني اتبسطت وابسطكم بس معلومة مهمة اللي قال العيد فرحة أنا هثبتلوا العكس، الصورة من تصميم ريان الفايز لحد ما شريف مختار يسلمنا البوستر يوم الجمعة إن شاء الله".

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "إبن امبارح" الذي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و300 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "ابن امبارح" هي من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق.

كلمات أغنية “إبن امبارح” لـ رامي جمال

مقربتوش ف يوم منى.. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى.. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته.. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلموعندهلسان ده كان عامل ملاك بجناح.. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت.. وقرب منى واهتميت

طلع كداب وفيه أتخميت.. ووشه التانى فعلًا بان مكنش يطول يعيش جنبى.. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى.. وشايف نفسهعالأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى.. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى.. هايمشى كأنه مش فاكر

أغاني رامي جمال خلال فصل الشتاء لهذا العام

وفي سياق متصل يذكر أن رامي جمال قد طرح عدد أغاني درامية كثيرة خلال فصل الشتاء هذا حيث بدأ الأغاني الدرامية بأغنيةجيت متأخر ثم أغنية أهي مشيت وأغنية دوخناك يا فراق وأغنية بُعده فارق، وأغنية هي حكاية ختامًا بأغنية ابن امبارح.

ماذا تقول كلمات أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.