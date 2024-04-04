نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحزن يسيطر على أحداث الحلقة 24 من مسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل المعلم

توفيت شخصية زمزم التي تؤديها الفنانة سهر الصايغ في بداية الحلقة، حيث ودعها المعلم الفنان مصطفى شعبان بكلمات مؤثرة ودخل في حالة من الانهيار، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدها وأكد أنها ستظل حبيبته وزوجته حتى بعد رحيلها.

وفي مشهد مؤثر، توجه جميع أهل السوق لدفن جثمان زمزم في مقبرة العائلة، حيث بدأوا بقراءة القرآن على روحها، كما أبدى حسن، ابنها، حزنًا شديدًا عندما سُئل عن والدته.

أثناء خروج المعلم من المقبرة، نزل رجال المعلم منصور ووقفوا أمامه، ونزلت شخصية منصور التي يجسدها الفنان أحمد صادق ليتحدث مع المعلم عن المخدرات. طلب المعلم منه معرفة من وضع المخدرات في سيارة والده، فأجاب منصور بأنه يريد المخدرات لنفسه ولكنه لا يعرف من وضعها في سيارة والده. دار حوار بينهما، حيث قال المعلم: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات في عربية أبويا"، ليرد عليه منصور: "وأنا إيه عرفني"، فرد المعلم: "خلاص، يبقى اللي عنده الإجابة ويعرف حلال عليه البضاعة".

محاولة منه لتهديد المعلم، قال منصور بثقة: "أنت تدرك مع من تتحدث؟"، ليرد عليه المعلم بثبات: "نحن هنا في المجتمع الحقيقي، يا باشا، حيث يتلاقى الغني بالفقير والظالم بالمظلوم، والفاسق بالتاجر". في نفس السياق، حاول الفنان منعم، المعروف باسم أسامة الهادي، مواساة حسن ابن زمزم بحكاية عن ولد تركته أمه للذهاب في رحلة بعيدة، وذلك لتهدئة ألم فراقه لها، وكذلك حاول مواساة شقيقته دهب، الفنانة هاجر أحمد، على فراق زمزم. وقد طلبا من المعلم أن يتولى تربية حسن.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.